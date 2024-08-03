İngiltere'deki BIçaklı Saldırı Sonrası Protestolar Yayılıyor

İngilyere'de 3 çocuğun bıçaklanması sonrasında başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Bıçaklı saldırı sonrasında ölen ve yaralanan kişileri anmak için İngiltere Başbakanlık konutu Downing Caddesi 10 numara, pembe ışıklarla aydınlatıldı.

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İngiltere'deki BIçaklı Saldırı Sonrası Protestolar Yayılıyor

İngiltere’nin Soutport kentinde üç kız çocuğunun bıçaklanması sonrasında bir camiye saldırılmasıyla başlayan protestolar ülke genelinde yayılmaya başladı.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında Pazartesi günü düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından, ülke genelinde protestolar düzenlendi. Protestoların saldırganın Müslüman olduğu söylentisi ile bölgedeki camiye saldırılmasıyla başaldığını aktaran yetkililer, 100’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. İngiltere mahkemelerinde 18 yaş altındaki kişilerin kimliği açıklanmazken sosyal medyadaki spekülasyonlar ve ülke genelindeki protestolar nedeniyle 17 yaşındaki şüphelinin isminin Axel Rudakubana olduğu belirtildi. Rudakubana’nın, altı yaşındaki Bebe King, yedi yaşındaki Elsie Dot Stancombe ve dokuz yaşındaki Alice Dasilva Aguiar'ı öldürmekle suçlandığı ifade edildi. Northumbria polisi açıklamasında, Sunderland kentinde dün düzenlenen protestolarda 3 polisin yaralandığı, 8 kişinin ise gözaltına alındığı ifadelerine yer verdi.

Protestoların ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden polis, “Akşam boyunca bu memurlar ciddi ve sürekli şiddet seviyeleriyle karşılaştılar ki bu tamamen kınanacak bir durumdur. Meydana gelen düzensizlik, şiddet ve hasarın kesinlikle hoş görülmeyeceğini açıkça belirtmek istiyoruz” dedi. . İçişleri Bakanı Yvette Cooper, "Polislere saldıran ve sokaklarımızda kargaşa çıkaran suçlular, uyguladıkları şiddetin ve kabadayılığın bedelini ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKANLIK KONUTU PEMBE IŞIKLARLA AYDINLATILDI

Bıçaklı saldırı sonrasında ölen ve yaralanan kişileri anmak için İngiltere Başbakanlık konutu Downing Caddesi 10 numara, pembe ışıklarla aydınlatıldı. Açıklamada, “Southport ile dayanışma içindeyiz. Downing Caddesi, bu hafta başlarında gerçekleşen trajik olaylardan etkilenen herkese saygı ve dayanışma göstergesi olarak pembe ışıklarla aydınlanıyor” denildi.

Kaynak: DHA

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