İngiltere'de Ordu Bütçesi Krizi: Savunma Bakanı John Healey İstifa Etti

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, küresel tehditlerin arttığı bir dönemde askeri bütçeyi yetersiz bularak Başbakan Keir Starmer ile ters düştü ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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İngiltere'de Ordu Bütçesi Krizi: Savunma Bakanı John Healey İstifa Etti
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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, savunma bütçesi konusunda Başbakan Keir Starmer ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Healey, X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Starmer'a hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaştı.

Bakan Healey, mektubunda, hükümetin "Savunma Yatırım Planı" aracılığıyla savunma alanında daha fazla yatırımın yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Silahlı Kuvvetlerimize ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamayan 'Savunma Yatırım Planı' anlaşmasını kabul edemeyeceğimi sizlere açıkladıktan sonra, artık Savunma Bakanı olarak istifamı sunmaktan başka seçeneğim kalmadı" ifadesini kullandı.

HÜKÜMETİ SUÇLADI

Starmer'ı ülkeyi savunmak için gerekli devlet kaynaklarını tahsis etmemekle itham eden Healey, şunları kaydetti:

"Siz bunu başaramadınız, Maliye Bakanlığı ise tehditlerin arttığı bu dönemde ülkenin savunması için gerekli kaynakları ayırmaya yanaşmadı."

İngiltere’nin savunma ve maliye bakanlıkları, artan askeri harcama taleplerinin nasıl karşılanacağı konusunda aylardır görüşmeler yürütüyor. Bu durum, İngiltere’nin Savunma Yatırım Planı’nın geçen yıldan bu yana ertelenmesine yol açtı.

Kaynak: AA

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