İngiltere’de Menenjit Alarmı! Salgın Büyüyor

İngiltere’de hızla yayılan menenjit salgını endişe yarattı. 2 öğrencinin hayatını kaybettiği olayda vaka sayısı 20’ye yükselirken binlerce öğrenci için aşılama başlatıldı.

İngiltere’de Menenjit Alarmı! Salgın Büyüyor
Canterbury şehrindeki Kent Üniversitesi’nde hastalığa yakalanan iki öğrenci, kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Vaka sayısı çarşamba günü itibarıyla 20’ye yükselirken, yetkililer 2 ila 14 gün arasında değişen kuluçka süresi nedeniyle vaka sayısının artabileceği uyarısında bulundu. İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, vaka sayısı nedeniyle salgının “emsalsiz” olduğunu belirtti.

5 BİN ÖĞRENCİ AŞILANIYOR

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan yapılan açıklamada ise durumun muhtemelen “süper bulaşma olayı” olduğu belirtilirken, “Bu durum üniversitelerdeki yurtlarda devam eden bir yayılmaya işaret ediyor. Bazı partiler düzenlenmiş ve çok sayıda sosyal etkileşim yaşanmış olabilir” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan salgına karşı başlatılan aşılama programı kapsamında, Kent Üniversitesi’nde 5 bin öğrenciye Menenjit B aşısı yapılmaya başlandı.

