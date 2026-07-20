İngiltere’de 'Kuzeyin Kralı' Dönemi: Keir Starmer İstifa Etti, Yeni Başbakan Andy Burnham

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İngiltere siyasetinde Keir Starmer’ın istifasıyla boşalan başbakanlık koltuğuna, partisinin ve kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim oturdu. İngiltere Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham, Kral 3. Charles tarafından ülkenin yeni başbakanı olarak görevlendirildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Majesteleri, İşçi Partisi Milletvekili Sayın Andrew Burnham'ı kabul ederek kendisinden yeni hükümeti kurmasını istedi. Sayın Andrew Burnham, Kral'ın bu teklifini kabul etti ve Başbakan ile Hazine Birinci Lordu olarak atanmasının ardından geleneksel 'el öpme' törenini gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

GENÇLİK YILLARI VE SİYASETE İLK ADIM

Liverpool yakınlarındaki Aintree'de 7 Ocak 1970'te doğan Andrew (Andy) Murray Burnham, ilk ve orta eğitimini Katolik okullarında aldıktan sonra Cambridge Üniversitesi'nden mezun oldu. Katolik sosyal öğretilerinin siyasi anlayışının temelini oluşturduğunu anlatan ancak dindar olmadığını söyleyen Burnham, 1991-1994 yıllarında ulaştırma, ticaret ve gemi taşımacılığı üzerine yayımlar yapan dergilerde gazetecilik yaptı. İşçi Partisi'ne 15 yaşında katılan Burnham, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Chris Smith'in 3 yıl danışmanlığını yaptıktan sonra 2001'de milletvekili seçildi.

KABİNE DENEYİMİ VE 'KUZEYİN KRALI' ÜNVANI

Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde Sağlık, Hazine, Kültür ve İçişleri Bakanlıklarında çeşitli Devlet Bakanlığı pozisyonlarında bulunan Burnham, 2010'dan sonraki muhalefet yıllarında ise Gölge Eğitim, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı görevlerini yaptı.

Burnham, 2 kere İşçi Partisi liderliği için yarışıp kaybettikten sonra 2017'de Manchester Belediye Başkanı seçildi. Manchester Belediye Başkanlığında attığı adımlar ve yerel yönetimlerin bütçeleri ve yetkileriyle ilgili yürüttüğü mücadeleler nedeniyle "Kuzey'n Kralı" ünvanını aldı.

STARMER’I DEVİREN SÜREÇ VE BURNHAM’IN YÜKSELİŞİ



İşçi Partisi, 2024'te tek başına iktidar olurken Keir Starmer da başbakan oldu ancak bir yılın sonunda Starmer'a olan destek azalmaya başladı. Burnham'ın adı ise yeni lider olarak öne çıktı.

Jeffrey Epstein'in yakın arkadaşı Peter Mandelson'u bu bağlantılar bilinmesine rağmen Washington Büyükelçisi olarak ataması, partinin mayıstaki İngiltere, Galler ve İskoçya'da yapılan yerel ve ulusal parlamento seçimlerinde ağır yenilgi alması ve ekonomi politikaları nedeniyle Starmer'ın istifa etmesini isteyenlerin sayısı çoğaldı. Starmer, şubattaki bir ara seçimde milletvekili olma ihtimali bulunan Burnham'ın adaylığını engelleyerek olası bir liderlik yarışının önüne geçti ancak parti kurulları, hazirandaki Makerfield ara seçiminde Burnham'ın aday olmasını sağladı.

Burnham'ın 18 Haziran'da milletvekili seçilmesinin ardından partinin başına geçmek için önünde tek engel olan Starmer, 4 gün sonra istifa ettiğini ve liderlik yarışını başlatma kararı verdiğini açıkladı. İşçi Partisi, 17 Temmuz'da yapılan seçime tek aday olarak giren Burnham'ın yeni parti lideri olduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından Starmer, bugün görevinden istifa ettiğini Kral 3. Charles'a iletti.

Kaynak: AA