İngiltere’de Kesici Alet Alarmı! ‘Ninja Kılıcı’ Dönemi Sona Eriyor

İngiltere’de, 2022 yılında 16 yaşındaki Ronan Kanda’nın ninja kılıcıyla (katana) öldürülmesinin ardından getirilen "Ronan Yasası" 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ağustos itibarıyla ninja kılıçlarının sahiplenilmesi, satılması, üretilmesi veya ithal edilmesinin yasa dışı olacağı belirtildi.

HAPİS CEZASI VAR

Yasaya göre, özel mülklerde ninja kılıcı bulunduranlar 6 aya kadar hapis cezası alabilecek, ancak bu ceza Suç ve Polis Yasası kapsamında 2 yıla kadar çıkarılabilecek. Bunun yanı sıra, temmuz ayında başlatılacak bir çalışma kapsamında ninja kılıçları polis karakollarına teslim edilebilecek.

Ronan Yasası, 2022’de internet üzerinden bir dizi kılıç ve bir pala satın alan, ardından saldırı günü postaneden yaş veya kimlik doğrulaması yapılmadan bunları teslim alan gençler tarafından öldürülen Ronan Kanda’nın anısını yaşatmak için yürürlüğe kondu.

ANNEDEN 'MÜCADELE' VURGUSU

Ronan’ın annesi Pooja Kanda, karar hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Oğlumuz Ronan’ı kaybettikten sonra ninja kılıçlarının yasaklanması için yılmadan mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

KESİCİ ALETLERE YASAK

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ağustos 2024’te yaptığı açıklamada, İngiltere ve Galler genelinde satışı ve taşınması yasaklanan zombi bıçakları ve palaların 23 Eylül 2024’e kadar polise teslim edilmesi gerektiğini duyurmuştu. Açıklamada, bir yüzü keskin, diğer yüzü tırtıklı zombi bıçakları ile tek yüzü keskin, küçük bir kılıç formundaki palaların 24 Eylül’den itibaren bulundurulmasının yasak olduğu hatırlatılmıştı.

Daha önce alınan bir karar doğrultusunda ülkede samuray kılıcı, kelebek bıçak ve itme hançeri (katar) gibi kesici aletler de yasaklanmıştı.

Kaynak: AA