İngiltere'de iklim politikalarını protesto eden 80'li yaşlarındaki iki kadın, Magna Carta'nın tutulduğu camı kırdı

Bristol kentinden 82 yaşındaki Sue Parfitt ile Swansea'den 85 yaşındaki Judith Bruce, tarihi Magna Carta belgesinin bulunduğu camı kırmaya girişti.

BBC'de yer alan habere göre; eylemlerinde çekiç ve keski kullanan iki kadın, kütüphane görevlilerinin müdahale etmesiyle durduruldu.

"HÜKÜMET YASALARI ÇİĞNİYOR"

Eylemciler daha sonra ellerindeki dövizleri tutarak protestolarına devam etti. Bir dövizde, "Hükümet yasayı çiğniyor" yazıyor.

Eylemcilerin 20 Haziran'da eylemlerinden dolayı mahkemeye çıkması bekleniyor.

British Library'den yapılan açıklamada, Magna Carta belgesinin olduğu camda ufak çaplı hasar görüldüğü, kurumun güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ederek hasarı engellediği söylendi.

MAGNA CARTA ZARAR GÖRMEDİ

Magna Carta'nın zarar görmediği de eklendi.

Olayın ardından kütüphanedeki galeri bir süreliğine ziyarete kapatıldı.

Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı kampanya grubu, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve hükümeti adım atmaya zorlamak amacıyla müzelerde bir süredir eylemler yapıyor.