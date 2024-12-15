İngiltere ve ABD'den 'Suriye' Görüşmesi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı. Lammy, Suriye'deki durumu ele aldıklarını aktardı.

İngiltere ve ABD'den 'Suriye' Görüşmesi

Suriye'de Beşar Esad devrilmesiyle tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilirken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinde, daha umutlu, güvenli ve barışçıl Suriye'yi desteklemek üzere ortaklar olarak yürüttükleri çabaları ele aldıklarını belirtti.

Bakan Lammy, "Suriye öncülüğündeki bir geçiş dönemi siyasi sürecini desteklemek için gerekli ilkeler üzerinde mutabakata vardık" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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