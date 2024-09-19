İngiltere Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey "Faizler zaman içinde kademeli olarak indirilebilir" dedi.

Son Güncelleme:
İngiltere Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5'te sabit bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey "Faizler zaman içinde kademeli olarak indirilebilir" ifadelerini kullandı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de faizin yüzde 5 seviyesinde tutulması yönündeydi. Banka Ağustos toplantısında politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 5 seviyesine çekmişti.

Son Güncelleme:
Hizbullah Bilançoyu Açıkladı: Telsiz Patlamalarında Kaç Üyesi Öldü? Telsiz Patlamalarında Kaç Hizbullah Üyesi Öldü?
Yaprak Bitlerini Yok Eden Yöntem! Çiçekleriniz Daha Sağlıklı Olacak Yaprak Bitlerini Yok Eden Yöntem! Çiçekleriniz Daha Sağlıklı Olacak
Aral Gölü Kurtarma Planı Onaylandı Aral Gölü Kurtarma Planı Onaylandı
Soda Günde Kaç Bardak İçilmeli? Sodanın Sağladığı 10 Müthiş Etki Soda Günde Kaç Bardak İçilmeli? Sodanın Sağladığı 10 Müthiş Etki