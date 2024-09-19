İngiltere Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı
İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey "Faizler zaman içinde kademeli olarak indirilebilir" dedi.
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5'te sabit bıraktı.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey "Faizler zaman içinde kademeli olarak indirilebilir" ifadelerini kullandı.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de faizin yüzde 5 seviyesinde tutulması yönündeydi. Banka Ağustos toplantısında politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 5 seviyesine çekmişti.
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