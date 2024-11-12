İngiltere Kilisesi'nin Lideri Justin Welby Baskılar Üzerine İstifa Etti

İngiltere Kilisesi'nin lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, 100'den fazla çocuğu yıllarca şiddet ve istismara maruz bırakan John Smyth QC adlı avukatın yaptıklarının örtbas edildiğinin ortaya çıkmasıyla istifaya çağrıldı. İstifa etmesi yönündeki baskılar artan Justin Welby görevi bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından Kral III. Charles'a hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaşan Welby, yürütülen soruşturma sonucunda Smyth'in işlediği suçların ortaya çıkarıldığını belirtti. Kendisinin konu hakkında 2013'te bilgilendirildiğini ve konuyu polise taşıdıklarını kaydeden Welby, "Yanlış şekilde doğru bir kararın verileceğine inandım" ifadelerini kullandı.

'KİLİSENİN DAHA GÜVENLİ OLMASINI İSTİYORUM'

Kurumsal ve kişisel olarak sorumluluk sahibi olduğunu aktaran Welby, "Bu kararımın İngiltere Kilisesinin daha güvenli bir kilise olmak için ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesi sayılmasını umuyorum" değerlendirmesini yaptı.

Başında Kral Charles'ın olduğu kilisenin Ruhani Lideri Welby, son günlerde konuyla ilgili haberler nedeniyle yaşadığı utanç ve hayal kırıklığı hissinin yenilendiğine işaret etti. "Yaklaşık 12 yıldır iyileştirme yapmak için çabalıyorum" ifadelerine yer veren Welby, istismar kurbanları ve aileleriyle görüşmeye devam edeceğini, riski azaltmak için çalışacağını vurguladı.

Kaynak: AA