İngiltere Kabusu Yaşıyor! Milyonlara 'Evden Çıkmayın' Uyarısı

İngiltere'yi Darragh fırtınası vurdu. Saatteki hızı 150 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer milyonlarca kişiye 'Evden çıkmayın' uyarısı yaptı.

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İngiltere Kabusu Yaşıyor! Milyonlara 'Evden Çıkmayın' Uyarısı

İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'yı Darragh fırtınası vurdu. İngiltere Meteoroloji Ofisi’nden (Met Office) yapılan açıklamaya göre, fırtınanın hızı yer yer saatte 150 kilometreye ulaştı.

Elektrik dağıtım şirketlerinin oluşturduğu Enerji Ağları Derneği'nden (ENA) yapılan açıklamada ise İngiltere ve Galler'de gün içinde yaklaşık 768 bin abonenin elektrik sorunu yaşadığı belirtildi.

İngiltere ve İrlanda hükümetleri, milyonlarca kişiye evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA

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