İngiltere Başbakanı Sunak'ı derinden sarsan olay: Gözaltına alındı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yakın korumalığını yapan bir polis memuru, seçim tarihine ilişkin bahis oynadığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu gelişme, Sunak'ın özel danışmanının da daha önce aynı suçlamaya maruz kalmasından bir hafta sonra ortaya çıktı.

İngiltere Başbakanı Sunak'ı derinden sarsan olay: Gözaltına alındı

İngiltere'de seçim tarihine ilişkin bahis oynayanlara ilişkin soruşturmalar devam ediyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yakın korumalığını yapan bir polis memuru, genel seçim tarihi açıklanmadan önce bu tarih üzerine bahis oynadığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Londra Metropoliten Polisi, Şans Oyunları Komisyonu'nun kendileriyle irtibata geçerek, teşkilatın Kraliyet ailesi üyeleri ve hükümet yetkililerinin korumasını üstlenen özel birimden bir polis memurunun seçim tarihi üzerine bahis oynadığı iddialarını araştırdıklarını bildirdiğini açıkladı.

Metropoliten Polis Teşkilatı'nın Kraliyet ve Özel Koruma Birliği'nde görevli polisler, vazifeleri gereği Başbakan Sunak'ın oldukça yakınında bulunuyor ve çoğu zaman başbakanla aynı aracı paylaşıyor.

SUNAK'IN ÖZEL DANIŞMANININ DA SEÇİM TARİHİ ÜZERİNE BAHİS OYNADIĞI ORAYA ÇIKTI

Polis memurunun gözaltına alındığına ilişkin haber, Başbakan Sunak'ın özel danışmanlarından Craig Williams'ın seçim tarihi üzerine bahis oynadığının ortaya çıkmasından bir hafta sonra geldi. 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde Muhafazakar Parti'den milletvekili adayı olan Williams'ın Başbakan Sunak seçim tarihini ilan etmesinden üç gün önce seçim tarihi üzerine 100 sterlin tutarında bahse girdiği ortaya çıkmıştı.

İngiltere Başbakanı Sunak, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada genel seçimlerin tarihini 4 Temmuz olarak ilan etmişti.

Kaynak: İHA

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