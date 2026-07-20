İngiltere Başbakanı Resmen İstifa Etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden resmen istifa etti. Starmer daha önce hem başbakanlık hem de İşçi Partisi liderliğinden ayrılacağını duyurmuş ancak yeni bir başbakan seçilene dek görevini sürdüreceğini belirtmişti. Starmer'in istifasının resmileşmesiyle birlikte yeni başbakan Andy Burnham'ın bugün göreve başlaması bekleniyor.

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İngiltere Başbakanı Resmen İstifa Etti
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İşçi Partisi'nin son yerel seçimlerde ağır bir yenilgi almasıyla başlayan süreç, İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi Starmer'in istifasına giden sürecin de fitilişini ateşledi.

STARMER RESMEN İSTİFA ETTİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, istifa ettiği İşçi Partisi liderliğine yeni bir isim seçilene kadar sürdüreceğini açıkladığı Başbakanlık görevinden ayrıldığını İngiltere Kralı 3. Charles'a resmen iletti.

YENİ BAŞBAKAN BUGÜN GÖREVE BAŞLIYOR

Andy Burnham İngiltere başbakanı olarak bugün göreve başlıyor.

Burnham, 20 Temmuz Pazartesi günü Kral III. Charles ile yapacağı görüşmenin ardından Keir Starmer'ın yerini resmen alarak İngiltere'nin 59. ve son 10 yıldaki yedinci başbakanı olacak.

Başkent Londra'daki başbakanlık konutu önünde yapacağı ilk konuşmasında Burnham'ın, insanlara "daha fazla nefes alma alanı" sağlayacağına söz vermesi bekleniyor.

Burnham, İngiltere'de başbakanların sık değiştiğinin farkında olduğunu; siyasetin daha "istikrarlı ve sorumlu" olması gerektiğini söylemesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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