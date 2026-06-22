4 Yılda 4. Başbakan da Gitti: Keir Starmer İstifasını Açıkladı

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Birleşik Krallık siyasetinde beklenen tarihi kırılma gerçekleşti ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer başbakanlık görevini bıraktı.

Ülke genelinde yaklaşık 1500 meclis üyesinin kaybedildiği yerel seçim hezimeti ve İskoç Parlamentosu'ndaki tarihi başarısızlığın ardından parti içi isyanla karşı karşıya kalan Starmer, 90'dan fazla milletvekilinin ve kabine bakanlarının istifa restine daha fazla dayanamadı.

'PARTİYİ SİYASİ VE AHLAKİ İFLASTAN KURTARDIM'

Downing Street'te kameralar karşısına geçerek veda konuşmasını yapan Keir Starmer, seleflerini ve partinin geçmiş yönetimini hedef aldı. İşçi Partisi'ni devraldığında yapının "siyasi, mali ve ahlaki açıdan iflas etmiş" durumda olduğunu belirten Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"Bana defalarca bu partinin artık işinin bittiğini söylediler ama bu görüşte olanları haksız çıkardım. Görev sürem boyunca partiden antisemitizmin zehrini kökünden söküp attım; ekonomi, savunma ve ulusal güvenlik konularında halkın güvenini yeniden tesis ettim."

KABİNE SIRT DÖNMÜŞTÜ

Starmer üzerindeki baskı, İşçi Partisi'nin İngiltere'de yaklaşık 1500 meclis üyesini kaybettiği yerel seçimlerden sonra önemli ölçüde artmış, parti İskoç Parlamentosu için bugüne kadarki en kötü sonucunu kaydetmişti. Kabine, geçen ay Starmer'a verilen desteği ve istifasını gündeme taşıyarak toplanmış, aralarında Sağlık Bakanı Wes Streeting'in de olduğu çok sayıda milletvekili istifasını sunmuştu. 90'dan fazla milletvekili, başbakanı istifaya çağırmıştı.

YENİ LİDER ADAYI

Starmer'ın rakibi Büyük Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, geçen perşembe gecesi yapılan Makerfield ara seçiminde oyların yüzde 55'ini alarak büyük bir zafer kazanmıştı. Burnham'ın parlamentoya geri dönüşü, Starmer’a karşı bir liderlik mücadelesi başlatabileceği anlamına geliyor.

Burnham'ın ara seçimlerde kazandığı zaferden sonra bugün Westminster'da Makerfield'ın yeni milletvekili olarak yemin etmesi bekleniyor. Burnham'ın milletvekili olarak yemin etmesini takiben İşçi Partisi liderliği ve başbakanlık görevi için adaylığını sunacağı tahmin ediliyor. Starmer'a meydan okuyabilmesi için İşçi Partisi milletvekillerinin yüzde 20'sinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Kazanmak ve parti lideri konumunda başbakan koltuğuna oturmak için adayın oyların yüzde 50'sine ulaşması gerekiyor.

İNGİLTERE'Yİ ŞİMDİ NE BEKLİYOR?

İngiliz yasalarına göre yeni liderin başbakanlık koltuğuna oturabilmesi için ilk etapta İşçi Partisi milletvekillerinin yüzde 20'sinin desteğini alması, ardından yapılacak oylamada yüzde 50 sınırını aşması gerekiyor. Son 4 yılda 4 farklı başbakan görerek siyasi istikrarsızlığın merkezi haline gelen Londra'da, yeni liderlik yarışı şimdiden başladı.

Kaynak: Haber Merkezi