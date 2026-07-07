İngiltere Alarmda: Yılın En Sert Sıcak Hava Dalgası Geliyor!
İngiltere Meteoroloji Ofisi, bu hafta itibarıyla ülkede yeni bir aşırı sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Mayıs ve haziran aylarındaki kavurucu sıcakların ardından gelecek bu üçüncü dalgada, termometrelerin bazı bölgelerde 35 dereceyi bulması bekleniyor.
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Küresel iklim değişikliğinin etkileri Avrupa genelinde hissedilmeye devam ederken, İngiltere yeni bir meteorolojik krizle karşı karşıya.
İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), yüksek sıcaklıkların bu hafta ülkede yeniden etkili olacağını duyurdu. Açıklamada, mayıs ve haziranın ikinci yarısındaki aşırı sıcak hava dalgalarının ardından İngiltere'de bu hafta yılın üçüncü sıcak dalgasının beklendiği belirtildi.
TERMOMETRELER 35 DERECEYİ GÖRECEK
İngiltere'nin büyük bölümünde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağı ve bazı bölgelerde ise 34-35 dereceyi bulacağı kaydedildi.
Kaynak: DHA
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