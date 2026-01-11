İngiliz Medyasından Şok İddia! Trump, Grönland’ı İşgal Etmek İçin Talimat mı Verdi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere’de yayımlanan The Mail on Sunday gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın orduya Grönland’ın işgaline yönelik bir plan hazırlanması talimatı verdiğini öne sürdü. Ancak haberde, üst düzey askeri yetkililerin bu girişimi hem hukuka aykırı bulduğu hem de Kongre’den destek görmeyeceğini savunduğu aktarıldı.

Donald Trump’ın Grönland’ı ABD topraklarına katma isteği uluslararası kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ederken, İngiliz basınından gelen bu iddia dikkat çekti. Gazetenin haberine göre, siyasi danışman Stephen Miller’ın öncülük ettiği ve Trump’a yakın isimlerden oluşan saldırı yanlısı bir grup, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmaya yönelik operasyonun başarısından cesaret aldı. Bu grubun, Rusya ya da Çin’den önce Grönland üzerinde kontrol sağlamak amacıyla harekete geçtiği ifade edildi.

Bu kapsamda Trump’ın, Ortak Özel Harekat Komutanlığı’na (JSOC) Grönland’ın işgaline ilişkin bir plan hazırlanması talimatı verdiği, ancak ABD Genelkurmay Başkanlığı’nın söz konusu talebe yasa dışı olduğu ve Kongre’nin onay vermeyeceği gerekçesiyle temkinli yaklaştığı belirtildi.

GENERALLERDEN TRUMP’I VAZGEÇİRME ÇABASI

Üst düzey askeri yetkililerin Trump’ı bu fikirden uzaklaştırmak için farklı yöntemlere başvurduğu aktarıldı. Kimliği açıklanmayan bir kaynak, "Rusya’nın Batı'nın yaptırımlarından kaçınmak için kullandığı ‘hayalet gemileri’ durdurmak veya İran'a saldırı düzenlemek gibi daha az tartışmalı önlemlerden bahsederek Trump'ın dikkatini dağıtmaya çalıştılar" sözleriyle bu süreci anlattı.

‘5 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUKLA UĞRAŞMAK GİBİ’

Bir başka kaynak ise generallerin Trump’ın Grönland planına bakışını şu ifadelerle aktardı: "Generaller, Trump'ın Grönland planının çılgınca ve yasadışı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden onu başka büyük askeri operasyonlarla oyalama çabası içindeler. Onlara göre bu, 5 yaşındaki bir çocukla uğraşmak gibi bir şey.”

İngiliz diplomatlara göre Trump, Grönland’a yönelik olası bir operasyonla ara seçimler öncesinde ABD kamuoyunun dikkatini ülke ekonomisinin gidişatından uzaklaştırmayı hedefliyor. Diplomatlar, Trump’ın Kongre’de çoğunluğun Demokratlara geçebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

EN KARANLIK SENARYO: NATO KRİZİ

Haberde yer alan bilgilere göre, bir diplomatik telgrafta en olumsuz senaryonun "NATO'nun içten yıkılması" olarak tanımlandığı belirtildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir kaynak, "Bazı Avrupalı yetkililer, Trump'ın çevresindeki MAGA (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) fraksiyonunun asıl amacının bu olduğunu düşünüyor. Kongre, Trump'ın NATO'dan ayrılmasına izin vermeyeceğinden, Grönland'ı işgal ederek Avrupalıları NATO'yu terk etmeye zorlayabilirler. Trump NATO'yu sona erdirmek istiyorsa, bu en uygun yol olabilir" ifadelerini kullandı.

