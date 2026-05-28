İngiliz İstihbaratından Çarpıcı Rapor: Rusya Ukrayna'da 500 Bin Asker Kaybetti

İngiltere'nin istihbarat teşkilatına göre Rusya, Ukrayna’ya açtığı savaşta yaklaşık 500 bin askerini kaybetti.

İngiltere'nin istihbarat teşkilatı GCHQ, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı. BBC Türkçe'nin haberine göre kurumun Direktörü Anne Keast-Butler, Rusya’nın 2022’de başlayan tam kapsamlı işgalden bu yana yaklaşık 500 bin asker kaybetmiş olabileceğini açıkladı.

Keast-Butler, kamuoyuna yaptığı ilk kapsamlı konuşmada, savaşın Rusya açısından 'çok ağır bir insan maliyetine' dönüştüğünü söyledi. İngiliz istihbaratına göre Moskova, Ukrayna cephesinde büyük kayıplar vermesine rağmen saldırılarını sürdürüyor.

'HİBRİT SAVAŞ' SUÇLAMASI

Keast-Butler ayrıca Kremlin’i yalnızca Ukrayna’daki savaş nedeniyle değil, Avrupa genelinde yürüttüğü faaliyetler nedeniyle de suçladı. GCHQ Direktörü, Rusya’nın kritik altyapıları, demokratik süreçleri ve tedarik zincirlerini hedef aldığını öne sürerek bunun 'ilan edilmemiş hibrit savaş' niteliği taşıdığını ifade etti.

BBC Rusça Servisi ile bağımsız medya kuruluşu Mediazona’nın açık kaynaklar üzerinden yürüttüğü çalışmaya göre, şu ana kadar Ukrayna’da hayatını kaybettiği doğrulanan 223 binden fazla Rus askerinin kimliği tespit edildi. Uzmanlar ise gerçek sayının bunun çok üzerinde olabileceğini değerlendiriyor.

