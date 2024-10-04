İngiliz Gazetesinden Çarpıcı Analiz: Olası Bir Savaşta Türkiye Hangi Safta Yer Alır?

Gazze'deki çatışmaların başlamasıyla beraber, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı. Son olarak İran'ın İsrail'e füze fırlatması, çatışmaların bir bölgesel savaşa dönüşme olasılığını gündeme getirdi.

MIRROR GAZETESİ'NDEN KÜRESEL SAVAŞ TAHMİNİ

İngiliz basını, bu gelişmelere dair analizler sunmaya başladı. Sözcü'nün aktardığı habere göre Mirror gazetesi, İsrail'in başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı müttefiklerinin desteğini aldığını vurguladı. Haberde, çatışmaların genişleyip küresel bir savaşa dönüşmesi halinde hangi ülkelerin hangi tarafı destekleyebileceğine dair bir değerlendirme yer aldı.

BATILI MÜTTEFİKLERİN İSRAİL'E DESTEĞİ

Mirror'ın analizine göre, İsrail'in ABD ile olan tarihi ilişkisi, eski başkan Harry S. Truman'ın İsrail'i tanımasıyla güçlendi. İsrail'in, ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinden de destek alması bekleniyor. İngiltere'nin özellikle Avrupa ülkeleriyle ticari ve askeri bağlarına dayanarak İsrail'i destekleyeceği öngörülüyor.

İRAN'IN DESTEK AĞI: RUSYA, ÇİN VE TÜRKİYE

İran ise bu denklemde Rusya, Çin ve Türkiye'den destek alabileceği bir ittifak ağı oluşturmuş durumda. Gazete, Rusya ve İran’ın Batılı yaptırımlara karşı stratejik ortaklıklar kurduğunu, Çin'in ise enerji ihtiyacını karşılamak için İran'la çeşitli anlaşmalar yaptığını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN POZİSYONU BELİRSİZ

Haberde, Türkiye’nin İran’ı desteklemesi muhtemel ülkeler arasında gösterilmesine rağmen, detay verilmemesi dikkat çekti. Ancak gazete, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle F-35 programından çıkarılmasını hatırlatarak, bu durumun Türkiye’nin Batı ile ilişkilerindeki eksen kayması tartışmalarını tetiklediğini belirtti.

Kaynak: Sözcü