İnanılmaz olay: Ayı, intikam için geri döndü

Akıllara durgunluk veren olay ABD'nin Oregon eyaletinde yaşandı.

TV100'ün aktardığına göre yerel basın tarafından aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz salı akşamında bir ayı, tavukları taciz etmeye başladı. Bunu fark eden hayvan sahibi, ayıyı vurdu ancak öldürmedi. Ayı da ormana geri kaçtı.

Sabah tekrardan gelen ayı, yine hayvanları taciz etmeye başlayınca çiftlik sahibi bu sefer ayıya daha ölümcül bir kurşun sıktı ancak yine de ayıyı öldürmeyip yaralı bıraktı. Ayının intikamı ise daha kötü oldu.

Olaydan tam 7 saat sonra ormanlık alandan bir anda fırlayan ayı, kendisini vuran hayvan sahibine saldırmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan adam, acil olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.