İlk Görme Engelli Barbie Piyasaya Sürüldü

Dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden olan Mattel isimli şirket, görme engelli Barbie’yi piyasaya sundu. Şirketin görme engelli çocuklara ‘aidiyet duygusu’ aşılamak için bastonlu Barbie ürettiği bildirildi.

Ürün yelpazesini geliştirmek ve kapsayıcı hale getirmek isteyen şirket, ilk görme engelli oyuncağı piyasaya sürmüş oldu.

Şirket yönetici Krista Berger, konuya ilişkin açıklamasında, “Barbie’nin sıradan bir bebekten çok daha fazlası olduğunu biliyoruz; o, kendini ifade etmeyi temsil ediyor ve aidiyet duygusu yaratabiliyor” diye konuştu.

Mattel aynı zamanda ilk Down sendromlu siyah bebeği de piyasaya sürmek için kolları sıvadı.