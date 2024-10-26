IKBY'den İsrail'in İran'a Saldırısına Kınama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadığını açıklayarak “savaşın tırmanmasının bölge istikrarını tehdit ettiğini” söyledi.

IKBY'den İsrail'in İran'a Saldırısına Kınama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, X sosyal medya hesabından İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İran'ı hedef alan hava saldırılarının kınandığı açıklamada, tüm taraflara çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “çatışmanın tırmanması ve sonuçlarının tüm bölgenin istikrarını tehdit ettiği” ifadelerine yer verildi.

IKBY'den İsrail'in İran'a Saldırısına Kınama - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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