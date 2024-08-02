İİT'den Filistinlilere Yönelik İhlallerin Soruşturulması Çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Gazze Şeridi'nde alıkonulduktan sonra serbest bırakılan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları işkence ve kötü muameleye yönelik ifadeleri ışığında konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Filistinlilerin cinayet, işkence, aç bırakma, cinsel şiddet, zorla kaybetme gibi suçlara maruz kaldığına dikkati çekilerek, "İİT, işgalci İsrail'in hapishanelerde, başta Gazze'de alıkonulanlar olmak üzere, binlerce Filistinliye karşı işlediği, hukuk kurumlarınca belgelenen vahşi suçlarının ve benzeri görülmemiş ihlallerinin artarak devam etmesinden endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda Filistinlinin de İsrail hapishanelerinde öldüğü ancak kimliklerinin açıklanmadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail güçleri keyfi şekilde gözaltı operasyonlarını sürdürürken 80'i kadın, 52'si gazeteci ve 250'den fazlası çocuk olmak üzere gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 700'ü geçti. Bunlardan 3 bin 380'den fazlası herhangi bir suçlama ve yargılama olmadan idari tutukluluk kapsamında tutulurken 600 Filistinli ise müebbet hapis cezası çekiyor."

İSRAİL'İN SAVAŞ SUÇLARI

İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık dışı şartlar ve ihlaller hakkında acil uluslararası soruşturma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in ihlallerinin savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına girdiği ve uluslararası insancıl hukukun apaçık bir şekilde ihlal edildiği belirtildi.

Uluslararası toplum ve insan hakları kurumlarına sorumluluk alma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in cezaevlerindeki Filistinlilere karşı uluslararası sözleşmelere uymaya zorlanması istendi.

Açıklamada ayrıca İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma vurgusu yapılarak söz konusu Filistinliler için özgürlük ve adaletin sağlanması ve seslerinin duyulması amacıyla İİT'nin çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında çocuk, kadın, gazeteci ve sağlık çalışanının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

Serbest bırakılan Filistinliler, tutuldukları süre boyunca İsrail askerlerinin uyguladığı işkence, aç bırakma ve cinsel şiddet gibi ihlalleri dile getiriyor.

Kaynak: AA