İdlib'de Mühimmat Yüklü Araç Havaya Uçtu, Ölü ve Yaralılar Var!

Suriye'nin İdlib iline bağlı Binniş bölgesinde mühimmat yüklü bir aracın henüz belirlenmeyen bir nedenle infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise ağır yaralandı.

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İdlib'de Mühimmat Yüklü Araç Havaya Uçtu, Ölü ve Yaralılar Var!
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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Binniş'te mühimmat yüklü araç henüz bilinmeyen nedenle infilak etti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlamalar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, çevrede bulunan 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekiplerin sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği belirtildi.

Suriyeli yetkililer, patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

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