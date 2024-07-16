İçişleri Bakanı Açıkladı: Almanya'da Aşırı Sağcı Yayına Yasak!

Almanya'da göçmen nefretini körükleyen aşırı sağcı "Compact" dergisi yasaklandı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu kararın "aşırı sağcı kesime karşı sert bir darbe" olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Açıkladı: Almanya'da Aşırı Sağcı Yayına Yasak!

Avrupa'da artan mülteci karşıtlığıyla birlikte sağ kanadın yayınları da daha fazla öne çıkmaya başladı. Ayrıştırıcı söylemlerle azınlıkları hedef gösteren bir dergiye ise Almanya'dan yasak kararı geldi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından "aşırı sağcı" olarak nitelenen "Compact" dergisini yasakladı.

Bakan Faeser, yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı Compact dergisini yasakladım. Bu dergi aşırı sağcı kesimin sözcüsüdür. Bu dergi Yahudilere, göç geçmişi olan insanlara ve parlamenter demokrasimize karşı nefreti, ağza alınmayacak bir şekilde körüklemektedir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser
İçişleri Bakanı Nancy Faeser

'GÖÇMENLERE NEFRETİ KÖRÜKLÜYOR'

Yasağın aşırı sağcı kesime karşı sert bir darbe olduğuna işaret eden Faeser, bu yasakla göçmenlere yönelik nefret ve şiddet ortamını körükleyen, demokratik devlete zarar vermek isteyenlere karşı harekete geçildiğini belirti.

Polis yasaklanmanın ardından Brandenburg, Hessen, Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde dergi yöneticilerinin evlerinde arama yaparak bazı materyallere el koydu.

Kaynak: AA

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