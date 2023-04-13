İç savaştan sonra ilk kez: 'Suriye, Arap saflarına dönüyor'

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, iç savaşın ardından ilk kez Suudi Arabistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

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İç savaştan sonra ilk kez: 'Suriye, Arap saflarına dönüyor'

Suriye'de başlayan 2011'deki iç savaşından sonra bir ilk olarak Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, Suudi Arabistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan ortak açıklamada büyükelçiliklerin tekrar açılacağı ve iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılacağı belirtildi.

Açıklama, Arabistan'ın 2012'de Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden bu yana ilk kez Suriye Dış İşleri Bakanı’nın krallığa yaptığı ziyaretin ardından geldi.

İÇ SAVAŞTAN SONRA İLK KEZ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın protestoculara ve daha sonra sivillere yönelik acımasız baskısı, 2011'de başlayan ayaklanmanın iç savaşa dönüşmesi nedeniyle Arap hükümetleri tarafından dışlandı. İlişkilerin bozulması, Suriye'nin Arap Birliği'nden çıkarılmasıyla doruk noktasına ulaştı.

Son yıllarda Esad'ın ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağlamlaştırmasıyla birlikte Suriye'nin komşuları ilişkileri düzeltme yönünde adımlar atmaya başladı.

AP News’ın haberine göre; Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud'un davetlisi olarak Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad başkanlığındaki bir heyet, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüşmek üzere Çarşamba günü Suudi Arabistan'a geldi.

SURİYE ARAP SAFLARINA DÖNÜYOR!

İki ülkenin ortak bildirisinde, "Suriye krizinde ulusal uzlaşmayı sağlayacak ve Suriye'nin Arap saflarına geri dönmesine katkıda bulunacak kapsamlı bir siyasi çözüme" ulaşmak için atılması gereken adımlar üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, "güvenliği artırmanın ve terörün her biçimiyle mücadele etmenin yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini geliştirmenin önemi" de ele alındı.

Görüşmelerde ayrıca, "Suriye devletinin içişlerine yapılan dış müdahaleleri sona erdirmek için toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmesini destekleme ihtiyacına" değinildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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