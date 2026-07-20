Husiler'den Suudi Arabistan'a Şok, Kızıldeniz'de Ablukaya Başladılar

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a karşı Kızıldeniz'de deniz ablukası başlattıklarını duyurdu. Husiler abluka kararını Yemen'e yönelik kuşatma ve kısıtlamalara misilleme olarak aldıklarını açıkladı.

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Husiler'den Suudi Arabistan'a Şok, Kızıldeniz'de Ablukaya Başladılar
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Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattıklarını açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, televizyondan yayımlanan açıklamasında, Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının "derhal yürürlüğe girdiğini" duyurdu.

GEREKÇE OLARAK KUŞATMA GÖSTERİLDİ

Saree, ablukanın gerekçesi olarak Suudi Arabistan'ın yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına uyguladığını öne sürdüğü kuşatma ile Yemen limanları ve havalimanlarına yönelik kısıtlamaları gösterdi.

Açıklamada, kararın "göze göz, dişe diş" anlayışıyla alınan bir misilleme olduğu belirtilerek, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik uygulamalarının devam etmesi halinde benzer karşılıkların süreceği belirtildi.

Husilerin kararı, geçen hafta örgütün kontrolü altındaki bir havalimanının Suudi Arabistan tarafından bombalandığı suçlamasının ve ardından Suudi Arabistan'a füze saldırıları düzenlediğini açıklamasının ardından geldi.

Kaynak: ANKA

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Husiler Suudi Arabistan Kızıldeniz
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