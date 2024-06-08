Husiler, Yemen'de 11 BM çalışanını gözaltına aldı

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının 11 Yemenli çalışanı, Yemen'deki Husiler tarafından gözaltına alındı.

New York'taki BM sözcüsü Stephane Dujarric, 11 BM çalışanının alıkonulduğunu kabul etti.

Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu gelişmelerden büyük endişe duyuyoruz ve Husi fiili makamlarından bu gözaltıların koşullarına açıklık getirmelerini ve en önemlisi de bu BM personeline derhal erişim sağlamalarını istiyoruz. Bu nedenle, hepsinin mümkün olan en kısa sürede güvenli ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmasını sağlamak için mevcut tüm kanalları takip ettiğimizi söyleyebilirim" dedi.

BM, 11 kişiden dokuzunun erkek, ikisinin ise kadın olduğunu açıkladı. Altısı BM'nin insan hakları ajansında, birer kişi de özel elçilik ofisi, kalkınma kolu UNICEF, Dünya Gıda Programı ve UNESCO'da çalışıyor.

BM çalışanlarının alıkonulduğunu bildiren Mayyun İnsan Hakları Örgütü, Husilerin elinde tuttuğu Amran, Hodeida, Saada ve Saana olmak üzere dört vilayette çalışanları Husiler tarafından alıkonulan diğer yardım gruplarının da isimlerini verdi.

Örgütten yapılan açıklamada "Birleşmiş Milletler çalışanlarının uluslararası hukuk çerçevesinde kendilerine tanınan ayrıcalık ve dokunulmazlıklarının ihlali anlamına gelen bu tehlikeli tırmanışı en güçlü şekilde kınıyor ve bunun siyasi ve ekonomik kazanımlar elde etmeye yönelik baskıcı, totaliter, şantajcı uygulamalar olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Save the Children, AP'ye yaptığı açıklamada "Yemen'deki personelimizden birinin nerede olduğu konusunda endişeliyiz ve onun güvenliğini ve refahını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

CARE International da bir çalışanının gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığını söyledi.

CARE sözcüsü Sulafah al-Shami, "Meslektaşımızın güvenliğinden endişe duyuyoruz ve önümüzdeki saatlerde ve günlerde daha fazla bilgi almak için çalışıyoruz. O zamana kadar ailesine desteğimizi ilettik ve bir an önce serbest bırakılması yönündeki umutlarını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.