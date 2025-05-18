Husiler Açıkladı! 'Ben Gurion Havalimanı'nı İki Kez Vurduk'

Yemen'de Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı 24 saat içinde iki kez vurduklarını açıkladı. Husilerde yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 16 Mayıs'ta ülkenin batısındaki Hudeyde ve Es-Salif limanlarına düzenlediği hava saldırılarına karşılık, bu saldırının insansız hava aracıyla (İHA) düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, havalimanında yaklaşık bir saat boyunca uçuşların durduğu, binlerce İsraillinin sığınaklara koştuğu belirtildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre ise Yemen'den atılan bir füze ve İHA engellendi.

Yediot Aharonot gazetesi, Tel Aviv dahil birçok şehirde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişinin sığınaklara kaçtığını aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise Bat Yam’da bir kişinin sığınaklara kaçarken yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA