Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'e 4 hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in kuzeyindeki Rime şehrine 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'e 4 hava saldırısı düzenledi

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'nin, Rime şehrini hedef aldığı ifade edildi.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in kuzeyindeki Rime'ye düzenlediği 4 hava saldırısı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in kuzeyindeki Rime şehrine 13 Haziran'da düzenlediği saldırıda biri ağır 5 Yemenlinin yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerinin hedef alınacağını duyurdu.

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Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havalimanı ve 3 hayati limanı içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

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