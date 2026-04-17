Hürmüz Kartı Masada: İran’dan Geçici Ateşkes Talebine Kırmızı Işık

Orta Doğu’da suların durulmadığı bir dönemde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026, İran’ın diplomatik manifestosuna sahne oldu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, bölgedeki geçici ateşkes çabalarına kapıyı kapatarak masadaki şartlarını sıraladı.

'DİPLOMASİ KISIR DÖNGÜYE DÖNÜŞMEMELİ'

Hatibzade, geçici ateşkeslerin sadece zaman kazanmak ve yeniden savaşa dönmek için kullanıldığını savundu. Diplomasinin bu şekilde tüketilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Yardımcısı, yürütülen müzakerelerin tek bir hedefi olduğunu belirtti: Kalıcı ve adil bir barış.

HÜRMÜZ İÇİN 'EGEMENLİK' VURGUSU

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Hatibzade, boğazın binlerce yıldır İran’ın kararıyla açık tutulduğunu hatırlattı. ABD ve İsrail’in saldırgan tutumlarının sadece İran’ı değil, küresel ekonomiyi de "boğmaya" yönelik olduğunu iddia eden Hatibzade, şu şartı koştu:

"Eğer ABD maksimalist tutumlarından vazgeçer, uluslararası hukuka ve İran’ın toprak bütünlüğüne saygı duyarsa, Hürmüz Boğazı barış ve istikrar koridoru olmaya devam edecektir."

'BU SAVAŞ ABD VE İSRAİL’İN TERCİHİYDİ'

Yaşanan gerilimin sorumlusu olarak Washington ve Tel Aviv hattını işaret eden İranlı diplomat, sahadaki gerçeklerin kabul edilmesi gerektiğini söyledi. İran’ın güvenlik garantisi vermesi için karşı tarafın "adil ve dengeli" şartları kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA