Hürmüz Boğazı Alev Çemberi! ABD Ordusu Stratejik Lark Adası'nı Vurdu
İran medyası, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik öneme sahip Lark Adası’na yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
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İran'da Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nın ABD tarafından füze saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, yerel saatle 14.48'de düzenlenen saldırının etkisiyle adada şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Saldırının boyutu, füzenin isabet ettiği nokta ve meydana gelen muhtemel hasarın belirlenmesine yönelik incelemelerin yetkili kurumlarca başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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