Hükümet Sarayının Dibinde Vurmuşlar! İşte Haniye'nin Öldürüldüğü Bina

Dün İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye suikastla öldürüldü. İran, suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu, Tel Aviv yönetimi ise saldırı hakkında hiç yorum yapmadı. Tüm dünyanın gözü bölgedeki gelişmelerdeyken, suikastla ilgili yeni bilgi ve belgeler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Haniye’nin Tahran’ın kuzeyinde, dağlık bir bölgenin civarında bulunan, Devrim Muhafızları Ordusu’na ait gaziler için hizmet veren bir misafirhanede kaldığı biliniyor. İsrail'in Haniye'nin yerini nasıl tespit ettiği, suikastın arkasındaki istihbaratın kimden geldiği belirsiz. Saldırı sonrası olay yerinden herhangi bir görüntü paylaşılmaması da şüphe uyandırdı.

BİNANIN FOTOĞRAFI OLDUĞU DOĞRULANDI

ABD'li New York Times gazetesi Telegram'da dolaşan Tahran'daki hasarlı bir binanın fotoğrafını paylaştı ve Haniye'nin saldırıya uğradığı yerin burası olduğunu öne sürdü. İranlı bir yetkili NYT'ye görüntüyü doğruladı.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Telegram kanallarında dolaşan fotoğraf, Tahran'ın kuzeyindeki Zafaraniyeh semtindeki altı katlı bir yapıyı gösteriyor. Bina, hükümet törenleri için kullanılan Saadabad Sarayı'nın bitişiğinde. Konumu, Tahran'ın kuzeyindeki patlamayla ilgili raporlarla tutarlı.

New York Times da binanın Tahran'ın kuzey ucunda olduğunu uydu görüntüleri ile eşleştirerek doğruladı. Fotoğrafta binanın bir köşesinin hasar gördüğü ve yeşil bir bezle örtüldüğü görülüyor. Birinci katın çatısında saldırıdan geriye kalan moloz yığınları duruyor.

Uydu şirketi Maxar Technologies tarafından, sadece altı gün önce, 25 Temmuz'da çekilen aynı binanın başka bir görüntüsünde görünür bir hasar ve yeşil branda görünmüyor. Bu, fotoğrafın yakın zamanda çekildiğini kanıtlıyor. Brandanın binaya tam olarak ne zaman yerleştirildiği belli değil.