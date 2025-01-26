Hükümet Hepsini Serbest Bıraktı! Sokakta Gezen Bin 600 Kişi Dehşet Saçıyor

İngiltere'de Temmuz 2024'te üç çocuğu öldürüp 10 kişiyi yaraladığı bir bıçaklı saldırı gerçekleştiren 18 yaşındaki Axel Rudakubana'ya, geçtiğimiz günlerde şartlı tahliye olmadan 52 yıl hapis cezası verildi. Olay bir "terör saldırısı" olarak nitelendirilirken, ülkede büyüyen tehlikeye işaret edildi.

The Sun'ın aktardığına göre; terörle mücadele programına yönlendirilen bin 830 gençten sadece 228'i tam gözetim altına alındı. Diğerleri ise herhangi bir resmi gözetimden muaf tutularak serbest bırakıldı.

'ACİL REFORMLARA İHTİYAÇ VAR'

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, yaptığı açıklamada, "Bu durumu önleme konusunda acil reformlara ihtiyaç olduğu konusunda netim. Programın çalışmaları aşırılık yanlılarını durdurmak ve terörizmi önlemek için hayati önem taşıyor. Ancak Axel Rudakubana davasına müdahale etmek için üç fırsat da kaçırıldı ve hızlı değişikliklere ihtiyaç var" dedi.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper

'İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR'

İçişleri Seçici Komitesi Başkanı Dame Karen Bradley ise, hükümetin 18 yaşından küçüklere yönelik terörle mücadele programı Prevent'teki açıklarla ilgili "Bir şeyler yolunda gitmiyor. Şiddet saplantısı olan birileri var ve bunlar hiçbir kurum tarafından yakalanmıyor. Giderek daha fazla sayıda gencin evde oturduğunu, internette araştırma yaptığını ve şiddete eğilim geliştirdiğini görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi