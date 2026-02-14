Hücredeki Sır Çözüldü: Rus Muhalif Lider Navalni'nin Ölümünde 'Kurbağa' İzi

Cezaevindeki Rus muhalif lider Navalni'nin hücresinde ölmesinin ardındaki sis perdesi, iki yıl sonra Londra’dan gelen şok raporla dağılıyor. Kremlin’in 'doğal ölüm' dediği vakanın altından, ölümcül bir suikast planı çıktı.

Son Güncelleme:
Hücredeki Sır Çözüldü: Rus Muhalif Lider Navalni'nin Ölümünde 'Kurbağa' İzi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere hükümeti, Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin ölümüyle ilgili yürüttüğü incelemelerin sonuçlarını paylaştı. Yapılan analizlerde, Navalni’nin vücudunda doğada nadir bulunan ve bir tür kurbağa zehri olan epibatidin maddesi tespit edildi. BBC’nin haberine göre Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada, bu maddenin 'masum bir açıklamasının olamayacağını' belirtti.

DOSYA OPCW'YE TAŞINDI

Cooper, Rusya’nın elindeki imkan ve motivasyonun bu suikastı mümkün kıldığını vurgularken; Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler de İngiltere'nin suçlamalarına destek verdi. Dosya, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) taşındı. Kremlin tarafıysa henüz iddialara ilişkin resmi bir yanıt vermedi.

Binlerce kişi ona veda etti; Rus muhalif Navalni son yolculuğuna uğurlandıBinlerce kişi ona veda etti; Rus muhalif Navalni son yolculuğuna uğurlandıDünya

Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, cezaevinde yaşamını yitirdiRus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, cezaevinde yaşamını yitirdiDünya

Navalny, WHO ve Greta Thunberg Nobel Barış Ödülü listesindeNavalny, WHO ve Greta Thunberg Nobel Barış Ödülü listesindeDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Rusya
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Trump Müzakereler Sürerken İran'ı Yine Tehdit Etti: Anlaşamazsak... Trump Müzakereler Sürerken İran'ı Yine Tehdit Etti: Anlaşamazsak...
ABD Muhalefetine Rağmen... BM, Yapay Zekanın Risklerini Araştıracak BM'den Tarihi Adım... Yapay Zekanın Riskleri Araştırılacak
ÇOK OKUNANLAR
Sokak Ortasında Dehşet: Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı
Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar! 7 Kişi Gözaltına Alındı İşte 30 Milyon Dolarlık Soygunun Operasyon Görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Adalet Bakanı Akın Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış' Yorumu Alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış'
Felakete Ramak Kala! İzmir'de Korku Dolu Gece: 'Göktaşı Düştü Sandım' Felakete Ramak Kala! İzmir'de Korku Dolu Gece: 'Göktaşı Düştü Sandım'
Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Cevap Geldi Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Cevap Geldi