Hücredeki Sır Çözüldü: Rus Muhalif Lider Navalni'nin Ölümünde 'Kurbağa' İzi
Cezaevindeki Rus muhalif lider Navalni'nin hücresinde ölmesinin ardındaki sis perdesi, iki yıl sonra Londra’dan gelen şok raporla dağılıyor. Kremlin’in 'doğal ölüm' dediği vakanın altından, ölümcül bir suikast planı çıktı.
İngiltere hükümeti, Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin ölümüyle ilgili yürüttüğü incelemelerin sonuçlarını paylaştı. Yapılan analizlerde, Navalni’nin vücudunda doğada nadir bulunan ve bir tür kurbağa zehri olan epibatidin maddesi tespit edildi. BBC’nin haberine göre Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada, bu maddenin 'masum bir açıklamasının olamayacağını' belirtti.
DOSYA OPCW'YE TAŞINDI
Cooper, Rusya’nın elindeki imkan ve motivasyonun bu suikastı mümkün kıldığını vurgularken; Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler de İngiltere'nin suçlamalarına destek verdi. Dosya, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) taşındı. Kremlin tarafıysa henüz iddialara ilişkin resmi bir yanıt vermedi.
