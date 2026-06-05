Hollywood Oyuncusu James Handy Öldürüldü: Sevgilisinin Oğlu Gözaltına Alındı

Hollywood oyuncusu James Handy, California'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Handy'nin sevgilisinin oğlu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

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Hollywood Oyuncusu James Handy Öldürüldü: Sevgilisinin Oğlu Gözaltına Alındı
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‘Top Gun: Maverick’ ve ‘Jumanji’ filmleriyle bilinen ABD'li oyuncu James Handy, California eyaletindeki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Guardian'ın haberine göre Handy, 3 Haziran sabahı Tarzana'daki evinin ön bahçesinde göğsünden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuncu kurtarılamadı.

Hollywood Oyuncusu James Handy Öldürüldü: Sevgilisinin Oğlu Gözaltına Alındı - Resim : 1

'GÜNAHKAR ADAMI ÖLDÜRDÜM'

Polis, cinayet şüphesiyle 44 yaşındaki Michael Gledhill'i gözaltına aldı. Yetkililer, 911 hattını arayan bir kişinin "Az önce günahkar adamı öldürdüm" dediğini, olay yerine ulaşan ekiplerin Gledhill'in kendisini aranan kişi olarak tanıttığını açıkladı. Şüphelinin annesiyle birlikte aynı evde yaşadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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