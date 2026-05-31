Hollanda'ya Sığınan Hamile Kadına Polisten Vahşi Müdahale

Gazze kökenli Filistinli bir sığınmacının gözaltına alınması sırasında hamile eşinin polis tarafından yere fırlatıldığı anlar sosyal medyada tepki topladı.

HAMİLE KADINA VAHŞİ MÜDAHALE

Al Jazeera'nın haberine göre, 19 Mayıs'ta gerçekleşen ve 29 Mayıs'ta görüntüleri yayımlanan olayda Filistinli hamile bir kadın Hollanda polisi tarafından yere fırlatıldı. Bu müdahale tepki gösteren eşi gözaltına alınırken, önce polis tarafından yere fırlatılan kadın, başka bir görüntüde iki polis tarafından tutulup sürüklenirken görülüyor.

KADIN ERKEN DOĞUM YAPTIĞINI AÇIKLADI

Bir gazeteciye konuşan mağdur kadın, olaydan beş gün sonra erken doğum yaptığını söyledi. Hollanda polisi ve kamu yayıncısı NOS, müdahalenin Utrecht yakınlarındaki Zeist kentinde bulunan Kampweg Sığınmacı Merkezi'nde gerçekleştiğini bildirdi.

Olayın öncesinde neler yaşandığı, polis memurlarının görüntülere yansımayan herhangi bir uyarıda bulunup bulunmadığı ve gözaltının kesin gerekçesi henüz netlik kazanmadı. Hollanda makamları olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmazken soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi