Hollanda’da Filistin’e Destek Gösterisinde 100’den Fazla Gözaltı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin'e destek için yapılan protestoya polis müdahale etti. “Özgür Filistin” ve “Amsterdam soykırıma hayır diyor” sloganları atan 100’den fazla gösterici gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Hollanda’da Filistin’e Destek Gösterisinde 100’den Fazla Gözaltı

Hollanda’da Filistin destekçileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçındaki şiddet olaylarının Filistinlilerin üzerine yıkılmasını protesto etti.

Dam Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, “Özgür Filistin” ve “Amsterdam soykırıma hayır diyor” sloganları yürüyüş gerçekleştirdi. Gösteri ve yürüyüşün yasak olmasına rağmen gerçekleştirilen protesto yürüyüşüne polis sert müdahalede bulundu.

Hollanda’da Filistin’e Destek Gösterisinde 100’den Fazla Gözaltı - Resim : 1

Çıkan arbedede 100’den fazla kişi gözaltına alınırken, 1 gösterici ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Göstericiler, gözaltına alındıktan sonra şehir dışına çıkarılıp serbest bırakıldı.

Hollanda’da Filistin’e Destek Gösterisinde 100’den Fazla Gözaltı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Hollanda'nın Amsterdam'da kentinde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası İsrail takımı taraftarları ile Filistin yanlıları arasında çatışma çıkmış, 5 kişi yaralanmış, 62 kişi de gözaltına alınmıştı.

Çatışmanın ardından Amsterdam Belediyesi, olağanüstü hal ilan ederek gösterilerin hepsini yasakladığını duyurmuştu. Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise saldırıları kınadığını söylemişti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Tarih Boyunca Askerler Kullanıyordu: Kanamayı Anında Kesiyor, Hemen İyileştiriyor Tarih Boyunca Askerler Kullanıyordu: Kanamayı Anında Kesiyor, Hemen İyileştiriyor
Tek Bir Telefonda İki WhatsApp Hesabı Nasıl Kullanılır? Tek Bir Telefonda İki WhatsApp Hesabı Nasıl Kullanılır?
Lübnan'da İsrail Saldırılarında Yıkılan Binalarda 43 Kişi Ölü Bulundu Lübnan'da İsrail Saldırılarında 43 Kişi Enkazdan Çıkarıldı
Türk İş İnsanı Nazi Sığınağını Rezidans Yaptı Türk İş İnsanı Nazi Sığınağını Rezidans Yaptı