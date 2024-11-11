Hollanda’da Filistin’e Destek Gösterisinde 100’den Fazla Gözaltı

Hollanda’da Filistin destekçileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçındaki şiddet olaylarının Filistinlilerin üzerine yıkılmasını protesto etti.

Dam Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, “Özgür Filistin” ve “Amsterdam soykırıma hayır diyor” sloganları yürüyüş gerçekleştirdi. Gösteri ve yürüyüşün yasak olmasına rağmen gerçekleştirilen protesto yürüyüşüne polis sert müdahalede bulundu.

Çıkan arbedede 100’den fazla kişi gözaltına alınırken, 1 gösterici ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Göstericiler, gözaltına alındıktan sonra şehir dışına çıkarılıp serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Hollanda'nın Amsterdam'da kentinde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası İsrail takımı taraftarları ile Filistin yanlıları arasında çatışma çıkmış, 5 kişi yaralanmış, 62 kişi de gözaltına alınmıştı.

Çatışmanın ardından Amsterdam Belediyesi, olağanüstü hal ilan ederek gösterilerin hepsini yasakladığını duyurmuştu. Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise saldırıları kınadığını söylemişti.

Kaynak: İHA