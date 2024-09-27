Hizbullah'tan İsraili'n Kuzeyine Saldırı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Safad kentine roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

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Hizbullah'tan İsraili'n Kuzeyine Saldırı

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırının ardından Hizbullah'tan yanıt geldi. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Safad kentine roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, saldırının “Lübnan'ı ve halkını savunmak ve İsrail'in şehirlere, köylere ve sivillere yönelik barbarca saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiği” vurgulandı. Ayrı bir açıklamada ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Karmiel kenti ve Sa'ar kibbutzunun da roketlerle vurulduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail polisi, "Herhangi bir yaralanma bildirilmedi, ancak önemli maddi hasar meydana geldi. Polis memurları ve bomba imha birimleri şu anda etki alanlarını izole etmek için çalışıyor” açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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