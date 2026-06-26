Hizbullah’tan İsrail’e Rest: 'Hiçbir Ön Koşulsuz Çekilmek Zorundasınız!'

Beyrut'taki Aşure Günü etkinliklerinde binlerce kişiye seslenen Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD ve İsrail’in bölgedeki planlarını çökerttiklerini ilan etti. Lübnan’ın egemenliğini çiğneyecek hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceklerini belirten Kasım, "İsrail topraklarımızdan tamamen ve koşulsuz olarak çekilmelidir" dedi.

Son Güncelleme:
Hizbullah’tan İsrail’e Rest: 'Hiçbir Ön Koşulsuz Çekilmek Zorundasınız!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu'da sular durulmazken, Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail ve ABD ittifakına karşı çok sert bir askeri ve siyasi mesaj geldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, muharrem ayının 10'uncu günü olan "Aşure Günü" dolayısıyla tören düzenlendi. Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Eski Havalimanı Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğe binlerce kişi katıldı. Eski Havalimanı Yolu ve çevresindeki bazı güzergahlar trafiğe kapatılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. İsrail'e ait bir insansız hava aracı tören sırasında Dahiye ve Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.

'BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİ ÇÖKERTTİK'

Törende konuşması yayımlanan Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ve ABD'nin kendilerini hedef alan projesini boşa çıkardıklarını söyledi. Kasım, İsrail ve ABD'nin saldırılarının "kendilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan büyük bir savaş" olduğunu ifade ederek "İsrail, 'Büyük İsrail projesi' kapsamında Lübnan'ı işgal etmek istiyor. Direniş de İsrail'in saldırganlığı nedeniyle ortaya çıktı" dedi.

"İsrail-Amerikan projesini kırdık ve bunun üzerine inşa edilmesi gereken yeni bir aşamaya girdik" ifadesini kullanan Kasım, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakatın ise "ABD ve İsrail'in yenilgisinin resmi ilanı" olduğunu savundu.

'NORMALLEŞME VEYA TAVİZ ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL'

İsrail'in "hiçbir ön koşul olmaksızın Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini" vurgulayan Kasım, "Lübnan'ın egemenliğine aykırı hiçbir yükümlülük kabul edilmeyecek" diye konuştu. Kasım, "Ne normalleşme ne düşmanlık halinin sona erdirilmesi ne İsrail'e herhangi bir kazanım sağlanması ne de Lübnan topraklarında kısmi varlığı kabul edilebilir" ifadelerini kullandı.

Lübnan yönetimine de çağrıda bulunan Kasım, siyasi otoritenin birlik içinde hareket etmesi ve "ABD ile İsrail'in dayatmalarını uygulamayı bırakması" gerektiğini kaydetti. Kasım, konuşmasında ayrıca İran'a teşekkür etti.

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri etkinliklerle yad ediliyor.

ABD ve İran Arasında 18 Saatlik Zirve: Düğüm Lübnan ve Hürmüz'de ÇözülecekABD ve İran Arasında 18 Saatlik Zirve: Düğüm Lübnan ve Hürmüz'de ÇözülecekDünya

İsrailli Aşırı Sağcı Bakandan Skandal İfadeler: Tüm Lübnan Yanmalıİsrailli Aşırı Sağcı Bakandan Skandal İfadeler: Tüm Lübnan YanmalıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Lübnan Hizbullah
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Türkiye'den Venezuela'ya Yardım Eli: Arama Kurtarma Ekibi ve İnsanı Yardım Yola Çıkıyor Türkiye'den Venezuela'ya Yardım Eli
Venezuela'da Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 235'e Yükseldi, Enkazlarda Zamanla Yarış Venezuela'da Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 235'e Yükseldi, Enkazlarda Zamanla Yarış
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD Ordusu'nda Kırmızı Alarm: Stoklar Eridi, Trump Kara Kara Düşünüyor ABD Ordusu'nda Kırmızı Alarm
ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık: Dünya Kupası’na Erken Veda! ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık
Mutlak Butlan Sonrası B Planı: Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin Kadrosunda Kimler Olacak? Mutlak Butlan Sonrası B Planı: Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin Kadrosunda Kimler Olacak?
Kızlarına Doğal Bal Yedirmek İçin Başladı: Mühendis Annenin Arıcılıkta Ezber Bozan Başarı Hikayesi Arıcılıkta Ezber Bozan Başarı Hikayesi
YKS'de Yapay Zekalı Kopya Skandalı: Soruları ChatGPT'ye Sorarken Yakalandı, Tutuklandı YKS'de Yapay Zekalı Kopya Skandalı: Soruları ChatGPT'ye Sorarken Yakalandı, Tutuklandı