Hizbullah'tan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tehdit: "Hedef haline gelir..."

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in kendilerine topyekûn bir saldırı başlatması durumunda "kuralları ve sınırı olmayan" bir savaş yaşanacağını belirtti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) İsrail'in topraklarını kullanmasına izin vermemesi için tehdit etti.

İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah komutanı Taleb Sami Abdallah'ın çarşamba günü düzenlenen anma töreninde konuşan Nasrallah, İsrail'in herhangi bir savaşta kendine fayda sağlamak için Kıbrıs'ı kullanması durumunda GKRY'nin bir hedef haline gelebileceğini söyledi. GKRY ve İsrail'in ortak savunma işbirliği antlaşması bulunuyor. İkili, bu doğrultuda ortak tatbikatlar düzenledi.

Hizbullah lideri, "Kıbrıs havalimanlarını ve üslerini Hizbullah'ı vurması için İsrail'e açmak Kıbrıs hükümetinin savaşın bir parçası olduğu anlamına gelir. Direniş de onunla savaşın bir parçasıymış gibi muhatap olur" dedi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, bu açıklamanın ardından, "Kıbrıs herhangi bir askeri çatışmanın tarafı değildir ve kendini problem yerine çözümün bir parçası olarak konumlandırır" açıklamasında bulundu.

Hristodulidis, Kıbrıs Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada GKRY'nin Avrupa Birliği'nin en doğudaki üyesi olarak Gazze'ye insani yardım götürülmesi için bir deniz koridoru oluşturduğunu vurguladı ve "Bu koridor barış ve istikrara bağlılığımızın bir kanıtıdır" dedi.

GKRY lideri, Nasrallah'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, "Böyle açıklamalar hoş değil. Gerçeği de yansıtmıyor. Kıbrıs, bir askeri angajmanda rol almıyor" diye konuştu.

Hristodulidis, tehdidin diplomatik kanallar aracılığıyla ele alınacağını söyledi.

Nasrallah'ın açıklamaları, İsrailli generallerin salı günü Hizbullah'a daha kapsamlı bir saldırı planına imza attıklarını duyurmasının ardından geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da, savaşı genişletip genişletmeme kararının vermenin eşiğinde olduklarını belirtti.

Nasrallah çarşamba günkü anma töreninde, "100 binden fazla savaşçımız var. En kötü senaryoya hazırız ve İsrail bunu biliyor" diye konuştu.