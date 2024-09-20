Hizbullah'ın Misillemesine Karşılık Geldi: İsrail Beyrut'u Vurdu!

Lübnan'da önce 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının, ertesi gün de telsizlerin patlatılmasıyla onlarca kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise yaralandı. Lübnan, saldırıları İsrail'in gerçekleştirdiğini aktardı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, siber saldırıların ardından dün yaptığı açıklamada, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını ve İsrail'e gerekli yanıtın verileceğini söyledi. Nasrallah'ın açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Hizbullah'ın İsrail'e Katyuşa füzesiyle saldırdığı açıklandı.

Hizbullah'ın İsrail'e 7 ayrı saldırı düzenlendiği ve saldırıda can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirildi. İsrail Ordu Televizyonu, "Sınır bölgesine 150 roket atıldı" açıklamasında bulundu.

BEYRUTA'A SALDIRI

İsrail ise başkent Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'a yakın Al-Manar televizyonu, saldırı haberini aktarırken, Lübnan güvenlik kaynakları da bombardımanı doğruladı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in hava saldırılarında ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel ve Kefr Kila bölgelerinin de hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırıda Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın hedef alındığını iddia edildi.

KATYUŞA FÜZESİ NEDİR?

Sovyet yapımı çoknamlulu roketatar olan Katyuşa, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği tarafından kullanılan bir silahtı. Uzunca bir dönem savaşın en büyük sırlarından biri oldu.