Hizbullah'ın İsrail'e Misillemesinde İlk Perde Kapandı: 'Tatmin Edici Olmazsa...'

Hizbullah'ın Fuad Şükür'ün intikamını almak için İsrail'e başlattığı saldırıların ilk perdesi geride kaldı. Hizbullah lideri Nasrallah konuya ilişkin açıklamasında, saldırının sonuçlarından tatmin olunmaması halinde yeniden saldıracaklarını açıkladı. İsrail cephesi Hizbullah'ın saldırılarının ardından Lübnan'ın güneyini bombalalamıştı.

Hizbullah'ın İsrail'e Misillemesinde İlk Perde Kapandı: 'Tatmin Edici Olmazsa...'

Hizbullah, Fuad Şükür’ün suikast sonucu İsrail tarafından öldürülmesinin ardından misilleme saldırılarını başlattı.

Lübnan Hizbullahı, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e başlattığı saldırıların ilk aşamasının 320 füzeyle tamamlandığını duyurdu. Hizbullah’ın saldırılarının ardından İsrail’de 48 saatlik OHAL ilan edilirken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 100’e yakın savaş uçağı ile Lübnan’a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, saldırılarda Hizbullah’a ait 40’tan fazla fırlatma alanının hedef alındığı belirtildi.

İSRAİL GEMİSİ VURULDU

İsrail ordusu beklenmedik bir duyuru yapıp Hizbullah'ın denizdeki bir hedefi vurduğunu açıkladı.

Akdeniz kıyısında devriye gezen İsrail donanmasına ait savaş gemisi Hizbullah'ın ateşlediği bir kamikaze silahlı insansız aracı tarafından vuruldu.

NASRALLAH ‘YENİ SALDIRILAR OLABİLİR’ DEDİ

Hizbullah lideri Nasrallah İsrail’e düzenlenen misilleme saldırılarına ilişkin açıklamasında, "Fuad Şükür suikastına sivil alanları ve İsrail altyapısını hedef almadan karşılık vermeye karar verdik” ifadelerini kullandı. Nasrallah, saldırılarda hassas füzelerini kullanmadıklarının altını çizerek daha sonra bunları da kullanabileceklerini belirtti. Nasrallah, saldırının “tatmin edici” sonuçları olması halinde Şükür suikastına verilecek karşılığın tamamlanmış olacağını ancak tatmin edici bir sonuç alınamazsa yeniden saldıracaklarını söyledi.

SALDIRILARDA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, Hizbullah saldırısına karşılık verildiği sırada şarapnel isabet eden 21 yaşındaki David Moshe Ben Shitrit adlı askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.
Hizbullah, sabah saatlerinde İsrail topraklarına 320’den fazla roket ve insansız hava aracı ile hedef almıştı. İsrail ise Lübnan’ın güneyindeki çeşitli noktalara hava saldırısı düzenlemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Dünya Diken Üstünde İzliyor! Mavi Hat'ta Savaş ÇanlarıDünya Diken Üstünde İzliyor! Mavi Hat'ta Savaş ÇanlarıDünya

Etiketler
Lübnan İsrail Hizbullah
Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir
Pakistan’da Sokaklar Savaş Alanına Döndü: 2 Ölü, 12 Yaralı Pakistan’da Sokaklar Savaş Alanına Döndü
İsrail'le Ticaret Devam Ediyor! Türk Gemilerinin Gizli Rotası Ortaya Çıktı İsrail'le Ticaret Devam Ediyor!
2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol 2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol
ÇOK OKUNANLAR
Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti: Dev Servete Ortak Oldu Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti
Balıkesir'de Korkunç Olay: Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu
Bu Hafta Çok Önemli Diyerek Uyardı! Hangisi Daha Karlı, Altın mı Gümüş mü? İşte Yanıtı… Bu Hafta Çok Önemli Diyerek Uyardı
İstanbul'da Silahlı Çatışma! Ölü ve Yaralılar Var İstanbul'da Silahlı Çatışma!
Ekmek, Şeker ya da Tuz Değil! Hafızayı En Çok Zayıflatan 3 Yiyecek Bakın Neymiş Ekmek, Şeker ya da Tuz Değil! Hafızayı En Çok Zayıflatan 3 Yiyecek Bakın Neymiş