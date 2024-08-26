Hizbullah'ın İsrail'e Misillemesinde İlk Perde Kapandı: 'Tatmin Edici Olmazsa...'

Hizbullah, Fuad Şükür’ün suikast sonucu İsrail tarafından öldürülmesinin ardından misilleme saldırılarını başlattı.

Lübnan Hizbullahı, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e başlattığı saldırıların ilk aşamasının 320 füzeyle tamamlandığını duyurdu. Hizbullah’ın saldırılarının ardından İsrail’de 48 saatlik OHAL ilan edilirken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 100’e yakın savaş uçağı ile Lübnan’a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, saldırılarda Hizbullah’a ait 40’tan fazla fırlatma alanının hedef alındığı belirtildi.

İSRAİL GEMİSİ VURULDU

İsrail ordusu beklenmedik bir duyuru yapıp Hizbullah'ın denizdeki bir hedefi vurduğunu açıkladı.

Akdeniz kıyısında devriye gezen İsrail donanmasına ait savaş gemisi Hizbullah'ın ateşlediği bir kamikaze silahlı insansız aracı tarafından vuruldu.

NASRALLAH ‘YENİ SALDIRILAR OLABİLİR’ DEDİ

Hizbullah lideri Nasrallah İsrail’e düzenlenen misilleme saldırılarına ilişkin açıklamasında, "Fuad Şükür suikastına sivil alanları ve İsrail altyapısını hedef almadan karşılık vermeye karar verdik” ifadelerini kullandı. Nasrallah, saldırılarda hassas füzelerini kullanmadıklarının altını çizerek daha sonra bunları da kullanabileceklerini belirtti. Nasrallah, saldırının “tatmin edici” sonuçları olması halinde Şükür suikastına verilecek karşılığın tamamlanmış olacağını ancak tatmin edici bir sonuç alınamazsa yeniden saldıracaklarını söyledi.

SALDIRILARDA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, Hizbullah saldırısına karşılık verildiği sırada şarapnel isabet eden 21 yaşındaki David Moshe Ben Shitrit adlı askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Hizbullah, sabah saatlerinde İsrail topraklarına 320’den fazla roket ve insansız hava aracı ile hedef almıştı. İsrail ise Lübnan’ın güneyindeki çeşitli noktalara hava saldırısı düzenlemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.