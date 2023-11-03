Hizbullah lideri Nasrallah'tan İsrail'e: Biz daha savaşa başlamadık ki?

Lübnan'da Hizbullah'ın lideri Nasrallah, Cuma namazından sonra İsrail - Hamas çatışmalarına dair tutumlarını açıklayacaklarını duyurmuştu.

Dünyanın takip ettiği açıklamada Nasrallah, şunları söyledi:

"El Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan savaş, birden fazla bölgeye yayıldı. İsrailli işgalciler ile savaşta hayatını kaybeden tüm şehitleri selamlıyoruz.



Dünyada meşru bir savaş arıyorsak, siyonistlerle savaştan daha meşru bir savaş bulamayız. İsrail'e karşı savaşmanın ilahi bir dava olduğu açıktır.

Siyonistlerle savaş tamamen meşru, insanca, ahlaki ve dini bir savaştır. Gerçek gücümüz inançtır, silahlı gücümüzden önce gelir.



Binlerce Filistinli tutsak, uzun yıllardır işgal hapishanelerinde tutuluyor ve hiç kimse, onlar için kılını kıpırdatmıyor.



İsrail'in varlığını sarsacak büyük bir eylem gerekiyordu. Özellikle Washington'daki destekçilerini sarsmalıydı. El Aksa Tufanı operasyonu, böyle bir adımdı ve kararı da uygulaması da tamamen Filistinlilerin eseri. Gazze halkına selam olsun, efsanevi halka selam olsun.

Bu Allah yolunda en açık ve aleni savaştır.

İran bölgedeki gruplar üzerinde herhangi bir vesayet uygulamıyor. Gazze'de 2 milyondan fazla insan 20 yıldır boğucu bir kuşatma altında, kimse bir şey yapmadan yaşıyor.

Aksa Tufanı Harekâtı, İsrail ile çatışmada yeni bir aşamaya başlattı.

Aksa Tufanı gösterdi ki, İsrail bir örümcek ağından daha zayıf. ABD, İsrail’e uçak gemisi gönderdi. İsrail ilk günden silah ve para istedi. Bu mu güçlü devlet, ayakları üzerinde durabilen bir devlet böyle mi olur? Biz daha savaşa başlamadık ki?

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem