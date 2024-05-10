Hizbullah, İsrail'in askeri üssüne üst üste saldırı düzenledi

Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre ilk saldırıda İsrail'e ait Hırbet Maar Askeri Üssü katyuşa füzeleriyle vuruldu. Yaklaşık bir buçuk saat sonra ise İsrail askerlerinin üste toplandığı gözlemlenince ikinci bir saldırı gerçekleştirildi ve üsse onlarca katyuşa füzesi daha ateşlendi.

Hizbullah bu saldırıları, Gazze'deki Filistin halkına ve direnişe destek amacıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Daha önce de Hizbullah, İsrail sınırındaki yerleşim birimlerine İran yapımı Falag ve katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA