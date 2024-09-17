Hitit Eserleri Güney Kore'de Sergilenecek

Çorum'dan gönderilen Hitit eserleri Güney Kore'ye ulaştı. Eserler 7 Ekim'de açılacak sergide sergilenecek.

Son Güncelleme:
Hitit Eserleri Güney Kore'de Sergilenecek

Güney Kore’nin Gimhae şehri ve başkent Seul'de sergilenmek üzere Çorum’dan gönderilen Hitit eserleri Güney Kore’ye ulaştı. 7 Ekim’de açılacak sergi Güney Kore’de heyecanla bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Gimhae Belediyesi ve Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi arasında geçtiğimiz aylarda protokol imzalanmıştı. Protokol kapsamında Hititlere ait 212 parça eser sergilenmek üzere Gimhae Müzesi'ne ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’un kültürel hayatına ve turizmine katkı sağlayacak çok önemli işbirliğine imza atıyoruz. Çorum'da, Hattuşaş, Boğazkale, Alacahöyük'te ve Çorum Müzemizdeki arkeolojik eserler 7 Ekim - 2 Şubat tarihleri arasında, Güney Kore’nin Gimhae şehrindeki ulusal müzede, ardından Güney Kore'nin başkenti olan Seul'de sergilenecek” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Güney Kore
Son Güncelleme:
Bitki Dostu 4 Burç! Çiçeklerle Yaşamayı Çok Seviyorlar Bitki Dostu 4 Burç! Çiçeklerle Yaşamayı Çok Seviyorlar
Portekiz'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 4 Oldu Portekiz'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 4 Oldu
Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor
Rusya: Meta Rus Medya Kuruluşlarını Yasaklayamaz Rusya: Meta Rus Medya Kuruluşlarını Yasaklayamaz