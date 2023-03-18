Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu

Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki Krnjevo semtinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu.

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Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu

Hırvatistan'da, Rijeka Emniyet Birimi'nden yapılan açıklamada, Krnjevo'daki D-403 yol inşaatı şantiyesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçak bombası bulunduğu belirtildi.

Olay yerinin polis ekiplerince güvenlik altına alındığı aktarılan açıklamada, bulunan bombanın güvenli bir yere taşınıp imha edileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yolun inşaatının da geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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