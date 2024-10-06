Hint Şair Kerketta, Verilen Ödülü Filistin'e Destek İçin Reddetti

Hint yazar ve şair Jacinta Kerketta, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansıyla (USAID) işbirliği yapan eğitim "Room to Read India" adlı kurumun "Jirhul" adlı çocuk şiiri koleksiyonuyla kendisini "Genç Yazar" ödülüne layık gördüğünü belirtti.

Filistin'de binlerce çocuğun öldürüldüğünü ve "yetişkinlerin çocuklara daha iyi bir dünya sağlayamadığını" ifade eden Kerketta, kurumun ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile işbirliği nedeniyle verilen ödülü reddettiğini söyledi.

Kerketta, "Bir şair olarak, Filistinli çocuklar, kadınlar ve kurbanlarla dayanışmamı göstermek istiyorum." diye konuştu.

Öte yandan, The Independent gazetesinde açıklamalarına yer verilen Kerketta, "Silah ticareti ve çocuk bakımı, bu silahlar çocukları yok ederken nasıl aynı anda sürebilir? Bu endişeler nedeniyle USAID destekli bu ödülü reddettim." dedi.

Kaynak: AA