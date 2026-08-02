Hindistan'daki Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 82'ye Yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı her geçen gün artıyor. Yapılan son duyuruya göre sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye çıktı.

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Hindistan'daki Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 82'ye Yükseldi
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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) eyalet genelindeki sellere ilişkin açıklama yapıldı.

CAN KAYBI 82'YE YÜKSELDİ

Açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği, halihazırda 200 binden fazla kişinin ise afetten etkilendiği bildirildi.

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma da yaptığı açıklamada, mevcut durumun giderek düzeldiği ve afetzedelerden bazılarının evlerine dönmeye başladığı bilgisini paylaşarak, yeniden inşa ve rehabilitasyon çalışmalarının hükümetin önceliği olmaya devam ettiğini belirtti.

HÜKÜMET ALTYAPININ YENİDEN İNŞASINA ODAKLANDI

Sarma, hükümetin acil yardım ve tazminat ödemelerinin yanı sıra geçim kaynaklarının yeniden oluşturulması, okulların onarılması ve hasar gören altyapının yeniden inşasına odaklandığını söyledi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA

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