Hindistan'daki Sel Felaketinde Acı Tablo: Ölü Sayısı 75'e Yükseldi

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde tablo kötüleşiyor. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 75’e yükseldiği duyuruldu.

Son Güncelleme:
Hindistan'daki Sel Felaketinde Acı Tablo: Ölü Sayısı 75'e Yükseldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi’nin (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 75'E YÜKSELDİ

Açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiği kaydedildi. Yağışların sürdüğü bölgelerde 332 binden fazla kişinin sellerden etkilendiği belirtilen açıklamada, 32 binden fazla kişinin yardım kamplarına sığındığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Hindistan sel
Son Güncelleme:
Japonya’da Zamana Karşı Yarış: 7.1’lik Depremde Can Kaybı Artıyor, AVM ve Fabrikalarda Mahsur Kalanlar Var Japonya’da Zamana Karşı Yarış: Can Kaybı Artıyor, AVM ve Fabrikalarda Mahsur Kalanlar Var
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fransa En Karanlık Yazını Yaşıyor! 13 Bin Yangın, 220 Bin Tahliye... Fransa En Karanlık Yazını Yaşıyor! 13 Bin Yangın, 220 Bin Tahliye...
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti Dedi' Gülistan Doku Cinayetinde Umut Altaş'ın İtirafnamesi Ortaya Çıktı: 'Kafasına Sıktım, Babam Halletti
Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Sinem Dedetaş Dahil 6 Gözaltı Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
FSM Köprüsü Çıkışında Banka Personelini Taşıyan Servis Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var Çok Sayıda Yaralı Var
Uşak Belediyesi'ne Yeni Dalga Operasyon! Özkan Yalım'ın Mekanlarına Baskın Düzenlendi Özkan Yalım'ın Mekanlarına Baskın Düzenlendi
Fenerbahçe'nin 3'üncü Turdaki Rakibi Belli Oldu Fenerbahçe'nin 3'üncü Turdaki Rakibi Belli Oldu