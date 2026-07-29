Hindistan'daki Sel Felaketinde Acı Tablo: Ölü Sayısı 75'e Yükseldi
Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde tablo kötüleşiyor. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 75’e yükseldiği duyuruldu.
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Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi’nin (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu.
ÖLÜ SAYISI 75'E YÜKSELDİ
Açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiği kaydedildi. Yağışların sürdüğü bölgelerde 332 binden fazla kişinin sellerden etkilendiği belirtilen açıklamada, 32 binden fazla kişinin yardım kamplarına sığındığı ifade edildi.
Kaynak: DHA
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