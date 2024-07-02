Hindistan'daki ayin izdihamında ölü sayısı 116'ya yükseldi

Yerel basına göre, Hathras bölgesindeki Sikandara Rau kasabasında "satsang" adı verilen toplu dua töreni sırasında izdiham yaşandı.

Hathras bölge yetkilileri, izdihamda çocuklar da dahil olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini ve yaralıların hastanede tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA