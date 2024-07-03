Ayin Faciasında Bilonço Ağırlaşıyor

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da bir ayin sırasında çıkan izdihamda bilanço ağırlaşıyor. Ölü sayısı 121'e yükseldi, başlatılan incelemede faciaya aşırı kalabalık, kötü planlama ve olumsuz hava şartlarının neden olduğu belirtildi.

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde dün düzenlenen 'satsang' adlı toplu dua etkinliği sırasında izdiham meydana geldi.

Hathras bölgesi yetkililerinden Manish Chaudhry, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 121 kişinin hayatını kaybettiğini, hastaneye kaldırılan 28 kişinin de tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

FACİANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Yetkililer, 121 kişinin öldüğü izdihamın neden ve nasıl çıktığına dair inceleme başlattı. İncelemeler sonucu elde edilen ilk bilgilere göre, izdihamın çıkmasında aşırı kalabalık, kötü planlama, alandaki çıkışların yetersiz olması ve olumsuz hava koşullarının etkisi büyük.

Uttar Pradeş eyaleti yetkililerinden Yogi Adityanath, gazetecilere, etkinliği yöneten Hint guru "Bhole Baba"ya dokunabilmek için sahneye akın eden kalabalığın izdihamın çıkmasında etkili olduğunu belirtti.

Adityanath, meydana gelen kargaşa sonucu binlerce kişinin çıkışlara doğru akın ettiğini, bazılarının çamurlu zeminde kayarak düştüğünü ve kalabalık tarafından ezildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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